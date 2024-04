Ventimiglia, parcheggi in piazza della Libertà: dal 5 aprile saranno a disco orario (Foto)

Saranno gratuiti o a disco orario i parcheggi blu a Ventimiglia. Lo comunica l'Amministrazione comunale.

Una decisione presa in seguito al provvedimento di risoluzione immediata del rapporto contrattuale con la società concessionaria della gestione dei parcheggi comunali a pagamento a fronte di gravi e reiterati inadempimenti e violazione degli obblighi contrattuali, retributivi e contributivi anche nei confronti dei dipendenti. "A partire da venerdì 5 aprile i parcheggi blu situati in piazza della Libertà saranno regolamentati da disco orario per una sosta di massimo due ore" - fa sapere il Comune.

"I parcheggi blu, dislocati nel resto della città, resteranno gratuiti e liberi fino a nuova aggiudicazione del servizio" - sottolinea il comune di Ventimiglia.