Camporosso, Aceb propone un corso sulla "Prevenzione sul diabete" (Foto)

Un corso sulla "Prevenzione sul diabete" verrà proposto venerdì prossimo, il 5 aprile, alle 20.30 da Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici presso la sala polivalente Giovanni Falcone a Camporosso.

I relatori della serata saranno la dottoressa Monica Borgogno Campioli, psicologa, psicoterapeuta e direttore dei progetti sociali in ACEB, la dottoressa in psicologia Cristina Di Maio, il podologo e osteopata Mirko Valenti, il medico di medicina generale il dottor Eric Jan Gerrit Kamp. "Prevenire il diabete di tipo 2 e posticipare l’insorgenza delle sue complicanze è possibile" - fa sapere Davide Grimaldi, vicepresidente di Aceb - "Attraverso lo sviluppo di sinergie tra operatori sanitari e soggetti affetti da diabete è possibile adottare e promuovere strategie di contrasto utili a limitare la comparsa e lo sviluppo della patologia. In tal senso gli strumenti di informazione e sensibilizzazione giocano un ruolo determinante in quanto consentono, ai soggetti colpiti, di sviluppare e mantenere comportamenti salutari e consapevoli che incidano direttamente su aspetti fondamentali quali il mantenimento di una corretta alimentazione e la pratica di una idonea attività fisica. L’educazione e le raccomandazioni terapeutiche, inoltre, incidono fortemente anche sulla gestione della patologia da parte dei familiari o più in generale dei caregiver, in particolare quando il diabete assume caratteristiche di patologia giovanile".

L'evento è patrocinato dal comune di Camporosso in collaborazione con i servizi sociali. "Chi vorrà partecipare potrà prenotare la propria presenza scrivendo su WhatsApp al numero +39 345 85 17 448: partecipo al corso di 'Prevenzione sul diabete', cognome e nome. L'iscrizione è di 10 euro a persona più gadget omaggio" - dice Grimaldi.