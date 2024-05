Super vincita a Sanremo grazie all'estrazione del Lotto di lunedì 29 aprile.

Come riporta Agipronews sono stati vinti 216mila euro in seguito alla combinazione 29-35-62-88 sulla ruota di Napoli con l'opzione Lottopiù.

Sempre in Liguria si segnalano una vincita da 13.750 ad Albenga, in provincia di Savona, e una da 7.500 euro a Rapallo, in provincia di Genova.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 2,7 milioni di euro, per un totale di 424 milioni da inizio anno.