Bordighera, efficientamento energetico: al via i lavori nella scuola di via Pelloux (Foto)

Attenzione per la qualità della vita dei ragazzi e impegno per la sostenibilità ambientale. Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico nella scuola di via Pelloux a Bordighera. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.

"In corso i lavori di efficientamento energetico della scuola di via Pelloux: sono previste la sostituzione di tutti i serramenti e dei portoncini di ingresso, la coibentazione della copertura e il rifacimento del manto in tegole" - fa sapere il primo cittadino - "L’investimento complessivo supera i 923.000,00 euro, di cui più di 633.000,00 euro assegnati da Regione Liguria e il restante finanziato con fondi comunali, e conferma l’attenzione per la qualità della vita dei ragazzi e l’impegno per la sostenibilità ambientale".

"Al fine di creare i minori disagi possibili e consentire lo svolgimento delle lezioni in piena sicurezza, il programma degli interventi è stato dettagliato con la direzione didattica del plesso" - sottolinea il sindaco Ingenito.