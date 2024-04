Alle Macine del Confluente di Badalucco sono ancora aperte le prenotazioni per un'indimenticabile serata alla scoperta dell'Ormeasco e del Nirasco

Il menù proposto per la cena, firmato dal bravo chef Giancarlo Borgo, vuole essere un'esperienza culinaria unica accompagnata da una selezione di vini di alta qualità provenienti direttamente dalla Cascina Nirasca.

La serata inizierà con un aperitivo delizioso focaccine e panissa fritta con lo Sciac -tra, e da una serie di antipasti: Tartare di manzo e i carciofi di Sanremo, seguita da un soffice flan di zucca e crema di Parmigiano di 36 mesi e un'insalata tiepida di coniglio servita in un cestino di pasta phyllo con paglia croccante di porri. Gli antipasti saranno abbinati all'Ormeasco di Pornassio, un vino rosso leggero e fruttato perfetto per esaltare i sapori dei piatti proposti.

Nei primi piatti, troveremo i Maltagliati di semola di grano duro al ragù in bianco di agnello e menta sfumati al Pigato Nirasca in abbinamento all'Ormeasco di Pornassio Superiore: una combinazione di sapori davvero unica.

Nei secondi piatti, avrete la scelta tra il cappello da prete brasato all'Ormeasco di Pornassio con patate al forno al timo e rosmarino o una degustazione di formaggi accompagnata dal Nirasco, l’ultimo arrivato in cantina.

E per terminare una Bavarese all'Ormeasco.

Appuntamento venerdì 5 aprile alle ore 20.00

Il prezzo della cena è di Euro 55,00 a persona e include bevande soft e una selezione di vini della Cascina Nirasca.

Inoltre, durante la cena avrete il piacere di incontrare direttamente i titolari della cantina, Marco e Nicolò Temesio, che insieme al giornalista Claudio Porchia, vi guideranno attraverso le degustazioni e vi racconteranno la storia dell'Ormeasco e del Nirasco.

“Il NIRASCO è un Ormeasco di Pornassio in purezza, nato per celebrare i primi 20 anni di attività della nostra cantina – spiegano i produttori – e si propone come un nuovo modo di raccontare il territorio e una nuova espressione del nostro vino più rappresentativo, l’Ormeasco. L'uva viene selezionata in una singola particella, del nostro vigneto più alto a Nirasca, ad 800mt slm e il vino viene affinato per un anno in Tonneaux e Barrique”

Per prenotare telefono 0184.407018.

La Locanda le Macine del Confluente è un Ristorante della Tavolozza e si trova a Badalucco in località Oxentina.

Dispone di un sito internet e può essere contattato anche via mail: info@macine.eu.