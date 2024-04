Ventimiglia: il 20 aprile incontro tra l'Assessore all'Ambiente e la cittadinanza a Grimaldi

Si svolgerà sabato 20 aprile alle 10, in via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi Superiore, un incontro pubblico con l’Assessore all’ambiente di Ventimiglia Milena Raco, per fare il punto sulle numerose criticità ambientali presenti nella frazione e, più in generale, nel comune della città di confine.

In particolare si parlerà dei problemi dovuti al nuovo sistema di raccolta differenziata stradale, degli abbandoni di rifiuti, delle necessità di organizzazione della raccolta coordinate con l’imminente inizio della stagione turistica e si cercheranno possibili soluzioni.

L’assessore ha voluto in prima persona questo incontro per rispondere alle numerose, e motivate, lamentele provenienti dai vari territori del Comune e, l’associazione Terre di Grimaldi ha spinto perchè si svolgesse proprio nella frazione più vicina al confine, che da anni versa in una situazione ambientale quantomeno critica.

“Ci auguriamo la massima partecipazione da parte della cittadinanza – sottolinea l’associazione - soprattutto considerato che quello della gestione dei rifiuti è un settore altamente regolamentato, dove ci sono spesso conflitti di competenze e spesso gli stessi cittadini mancano di informazioni, oppure non riescono a ottenere soddisfazione alle loro preoccupazioni. Diamo atto all’assessore della sua disponibilità e ci auguriamo che, nell’interesse comune, si riescano a migliorare il decoro e la pulizia della nostra frazione e della città intera”.