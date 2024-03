Sanremo: attacchi social a Gianni Rolando, Baggioli "Episodi di aggressività politica"

“Stiamo assistendo, in questa tornata elettorale, ad episodi di aggressività politica lontani da una logica di un sano e pacato confronto su tematiche che riguardano il bene del nostro territorio”. Sono parole di Simone Baggioli, coordinatore provinciale di Forza Italia, dopo gli attacchi social nei confronti del candidato a sindaco, Gianni Rolando.

“Quanto accaduto ieri – prosegue Baggioli - con l'attacco sui post di promozione dell'evento che si terrà il 5 maggio all'Ariston di Sanremo, dimostra una disonestà intellettuale di qualcuno che cerca di abbassare il livello non avendo contenuti adeguati per un confronto dialettico fondato sui reali problemi della città. Ringrazio apertamente il nostro candidato Sindaco Gianni Rolando che non presta mai il fianco a queste provocazioni. Concludo augurando a tutti una serena Pasqua”.