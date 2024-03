Elezioni Amministrative Sanremo: visita del candidato Alessandro Mager al canile dell'Enpa

“Ho visitato insieme a Titti Bellini e a Gianluigi Borriello la struttura dell'Enpa di Sanremo, che ha sede presso il rifugio di strada San Pietro. Ad accoglierci, insieme al Presidente Stefano Modena c'erano numerosi volontari”.

Sono le parole di Alessandro Mager, candidato a sindaco di Sanremo. “Si tratta di una bellissima struttura – prosegue - che serve non solo Sanremo ma anche buona parte dei comuni della provincia. Ed è gestita da una associazione nella quale militano circa 100 soci, 40 dei quali operativi settimanalmente a contatto con gli animali. Quattro le persone che vi lavorano. Lo scorso anno sono stati portati all'Enpa di Sanremo 43 cani, mentre 44 hanno trovato una nuova famiglia. Oltre ai cani abbandonati, il rifugio ospita alcuni cani problematici, in attesa di poterli avviare a strutture più adeguate per il recupero”.

“Abbiamo potuto apprezzare l'organizzazione – termina Mager – e, insieme al Presidente Modena, abbiamo evidenziato alcuni punti che meritano interventi e approfondimenti. Una bella realtà, viva grazie al volontariato e al contributo della comunità, di cui bisogna continuare ad occuparsi”.