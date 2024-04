Via Crucis a Vallecrosia, processione animata da Maria Ausiliatrice a San Rocco (Foto e video)

Un momento di ritrovo e di preghiera per l'intera comunità in preparazione alla Pasqua. Folta partecipazione alla via Crucis andata in scena ieri sera lungo le vie cittadine di Vallecrosia.

Per l'occasione, oltre ai fedeli e ai religiosi, erano, infatti, presenti anche il vicesindaco Marilena Piardi, l'assessore Antonino Fazzari e i consiglieri comunali Enrico Amalberti, Fabio Perri e Mirko Valenti che hanno preso parte alla processione partita dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice e giunta fino alla parrocchia di San Rocco scortati dalla polizia locale, dai carabinieri, dagli alpini e dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

La processione, organizzata in occasione del Venerdì Santo, è stata animata dai ragazzi dell'oratorio Don Bosco. Per consentire il passaggio, in totale sicurezza, della via Crucis lungo via Don Bosco, via Angeli Custodi, via San Vincenzo, via Giovanni XXIII e via San Rocco è stata sospesa momentaneamente la viabilità.