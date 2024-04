'Ventimiglia Blue': Sergio Scibilia "Una nuova concezione del patrimonio pubblico e delle spiagge"

“Finalmente una nuova concezione di utilizzo del patrimonio pubblico delle nostre spiagge. Si tratta del primo risultato del recente incontro delle delegazioni di Confesercenti e Confcommercio con l’assessore Adriano Catalano del Comune di Ventimiglia”.

Interviene in questo modo Sergio Scibilia, segretario di Confesercenti, che prosegue: “La prima azione importante è la decisione di sistemare le spiagge prima di Pasqua con un intervento massiccio di rimozione del materiale accumulato nell’inverno. Ma si è andati oltre , con un annuncio importante del Catalano che ha espresso la volontà di mantenere il litorale intemelio accogliente tutto l’anno. Le due associazioni di categoria hanno proposto di costruire un progetto turistico che valorizzi il nostro patrimonio naturale con il sostegno delle imprese del settore e possa offrire servizi in spiaggia 365 giorni all’anno, accompagnato da una massiccia campagna di marketing e promozione in Italia e in Europa. Turismo outdoor, legato al benessere, in sintonia con la struttura portuale di Cala del Forte e l’Area di Tutela Marina di Mortola”.

Ventimiglia Blu è una nuova offerta turistica con mare, spiagge, pesca, experience e naturalmente la nostra ristorazione, il tutto per 12 mesi all’anno: “La riunione è terminata con l’impegno del assessore Catalano – conclude Scibilia - di convocare un tavolo specifico con tutti i soggetti interessati a questo settore e le due associazioni di categoria in rappresentanza delle imprese, coinvolgendo la Capitaneria di Porto e la direzione di Cala del Forte per preparare una nuova offerta pronta per il 2025”.