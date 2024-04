Sanremo: è divorzio tra l’amministrazione Biancheri e l’assessore Rossano. Il sindaco gli ha ritirato le deleghe: “Venuta meno la fiducia”

Galeotta fu la convocazione della conferenza stampa. Le strade dell’amministrazione Biancheri e dell’assessore al Bilancio, Massimo Rossano, si sono definitivamente separate questa mattina quando il sindaco Alberto Biancheri ha appreso dal nostro giornale dell’incontro stampa convocato per martedì prossimo dalla lista ‘Andiamo’ a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Gianni Rolando.

Stando a quando trapela, pare che il primo cittadino non fosse stato avvisato della prima uscita ufficiale di Rossano con la maglia della sua nuova ‘squadra’, quella con cui correrà alle prossime amministrative. Già ieri ‘Sanremo al Centro’, lista con cui fu nel 2019 fu nominato assessore della giunta Biancheri, lo aveva di fatto messo alla porta a seguito delle indiscrezioni che lo davano come potenziale candidato al fianco di Rolando. Poi, questa mattina, la mail inviata ai giornali per la convocazione della conferenza stampa in programma martedì al point di ‘Andiamo’ al fianco dell’ex sindaco Maurizio Zoccarato, uno dei principali registi del progetto di centrodestra per le amministrative sanremesi. Da qui l’inevitabile strappo.

La nota diffusa in tarda mattinata dal sindaco Biancheri mette definitivamente la parola ‘fine’: “Nonostante i vari tentativi che ho provato ad intraprendere per arrivare ad un epilogo diverso, devo prendere atto che è venuta meno la fiducia tra la maggioranza e l’assessore Rossano. Del resto, devo anche registrare il fatto che già questa mattina è stata convocata una conferenza stampa alla sua presenza presso un point elettorale di un’altra lista che si presenterà alle elezioni. A Massimo Rossano auguro il meglio per il prosieguo del suo percorso”.