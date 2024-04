Elezioni Sanremo. Adesso è ufficiale, l’assessore al Bilancio Massimo Rossano correrà con il centrodestra

Non più tardi di cinque mesi fa, a fine novembre, quando i rumors su un suo possibile cambio di casacca si facevano sempre più insistenti in vista delle amministrative, l’attuale assessore al Bilancio della giunta Biancheri, Massimo Rossano, aveva detto: “Il mio riferimento è il sindaco, per quanto riguarda il futuro non sono interessato ad alcun progetto politico in contrapposizione con l’attuale gruppo di maggioranza”.

Dato per assunto che il cambio di idea, di pensiero e di intenzioni è pienamente lecito (e talvolta auspicabile) in politica (e non solo), ora lo scenario è cambiato radicalmente. Nel giro di meno di 24 ore Rossano ha, di fatto, svestito la maglia di ‘Sanremo al Centro’ per indossare quella di ‘Andiamo’, la lista espressione dell’ex sindaco Maurizio Zoccarato a sostegno del candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali, Gianni Rolando.

La fedeltà di Rossano a Zoccarato non è certo un segreto nel mondo della politica locale e così la sua scelta sembra affondare le radici proprio nella reciproca stima e nella decisione di correre insieme contro la sua ormai ex squadra. ‘Sanremo al Centro’, schierata alle amministrative con Alessandro Mager, lo ha messo alla porta con un comunicato che non lascia spazio ai giri di parole. Ma, soprattutto, chiede al sindaco Biancheri di ritirare le sue deleghe. Mossa ora inevitabile anche alla luce dell’annuncio da parte di ‘Andiamo’ della sua imminente presentazione al fianco di Zoccarato.

Martedì, infatti, al point di ‘Andiamo’ in via Roma, Zoccarato lancerà ufficialmente la corsa elettorale di Rossano con la sua nuova casacca sulle spalle. Per ora la parola “dimissioni” non è stata ancora pronunciata, ma è certo che la presentazione di martedì produrrà un qualche scossone all’interno dell’attuale giunta e l’uscita di Rossano dalla squadra capitanata dal sindaco Biancheri sia ormai cosa inevitabile per il bene di entrambi.