Risanamento RT con coinvolgimento del Casinò di Sanremo, Fellegara: "Soluzione semplicistica e parziale"

“Il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, ha sollevato un tema di grande importanza riguardante il risanamento della Riviera Trasporti, proponendo il coinvolgimento del Casinò di Sanremo. Tuttavia, ci preme evidenziare alcune importanti considerazioni che emergono dalle sue dichiarazioni”. Ad intervenire sull’argomento è il candidato sindaco per Generazione Sanremo Fulvio Fellegara che spiega: “Innanzitutto, è necessario sottolineare che il Presidente della Provincia pone il problema in maniera selettiva, affrontando solo una parte della questione che più gli conviene. È evidente che il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha dimostrato un totale disinteresse nei confronti del trasporto pubblico locale, come certificato dal trasferimento delle quote societarie di Palazzo Bellevue alla Provincia. Questo comportamento, unito alla mancanza di un piano concreto per migliorare il servizio di trasporto pubblico, rischia di condannare la Riviera Trasporti alla perenne crisi finanziaria, causata da una storica serie di gestioni inefficienti a da una dirigenza amministrativa inadeguata".

"La proposta di utilizzare i ricavi del Casinò per risolvere i problemi del trasporto pubblico appare estremamente semplicistica e parziale. È necessario un approccio più ambizioso e inclusivo che coinvolga tutti i Sindaci della provincia nel trovare soluzioni concrete e durature. Non si può scaricare interamente il peso dei problemi sui cittadini di Sanremo.

Da anni, la nostra città ha subito una grave carenza del servizio urbano, con continui disservizi e salti di corse fondamentali per il collegamento con le frazioni e l'ospedale. Inoltre, il mancato supporto per i mezzi a disposizione dei disabili rappresenta una criticità importante che richiede soluzioni immediate e concrete.

Vogliamo sottolineare che la decisione unilaterale del Presidente Scajola di smantellare la filovia dei filobus senza un piano chiaro per la conversione elettrica dei mezzi pubblici è stato un grave errore, soprattutto considerando il mancato coinvolgimento dei comuni costieri in questa decisione.

Infine, desideriamo ribadire che il Comune di Sanremo ha già fatto la sua parte per il salvataggio della Riviera Trasporti, concedendo il cambio di destinazione d'uso del deposito di San Martino. Invitiamo il Presidente Scajola a presentare un piano ambizioso e condiviso per il trasporto pubblico”.