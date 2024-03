'Sanremo Patafisica' al Museo Civico: ieri un ottimo inizio per una mostra che prosegue fino al 7 aprile

Chi ben comincia... è a metà dell'Opera, e ieri, al Museo Civico di Sanremo, si è respirata una bella aria di creatività, collaborazione e cultura 'patafisica fra tante persone, mondi solo apparentemente lontani e soprattutto, una ricerca artistica collettiva rappresentata da oltre 300 cartoline che testimoniano il rapporto fra Sanremo e "la Scienza delle Soluzioni Immaginarie". Da quella che "si accende" passando ai ritratti di Italo Calvino, FaRfa, Jarry, Enrico Lui, John Belushi ai cameo per surrealismo, il periodo nucleare, il DADA, il situazionismo, passando attraverso la musica, le cartoline materiche, le cartopitture.

Le Soluzioni al comando, la ricerca del particolare, come deve essere, quando si parla di Patafisica; La Scienza, l'unica che va oltre, seppur di poco, alla metafisica.

Mattatori del pomeriggio di apertura - sempre gratuita- della mostra, che resterà visibile fino alla domenica 7 Aprile, sono stati Domenico Graglia e Freddy Colt,

coadiuvati da Marco Innocenti, che hanno raccontato al pubblico intervenuto la genesi del progetto che, nato in Sanremo, ha coinvolto centinaia di intellettuali e appassionati, ed è stato già portato in Mostra in Milano (Stecca 3.0) e Torino (Museo d'Arte Urbana e Spazio Garino). Presente anche la Dottoressa Silvia Pavanello del Comune di Sanremo, che ha portato i Saluti di Comune, Assessorato alla Cultura e del Museo Civico Sanremo.

L'incontro è anche - come nella tradizione degli eventi "pensati" da Fondazione Pata - stato propizio per la presentazione del nuovo libro, una raccolta di racconti, di

Alessio Bellini dal titolo "La ballata di Borgo Opaco", ospite l'autore, editore e docente Fabio Barricalla, che ha letto e interpretato alcuni passi in cui è egli stesso protagonista.

Giovedì 4 Aprile, al Museo Civico, dalle 15 con il Maestro Gianfranco Coppola, Reggente Luminoso in Patafisica, in arrivo da Napoli, darà una dimostrazione di antiche tecniche di sbalzo a cesello con martelletto; realizzando un'opera unica su rame; La presenza di Marco Maioccchi e Domenico Graglia, che racconteranno la mostra "Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare", realizzata per dar forza e per aiutare a comprendere il concetto di 'Patafisica; Ospiti Fabio Barricalla e collegamenti "remoti" con Linda Klieger Stillman da Washington e Saluti "cibernetici" da tutta Italia.



Venerdì 5 Aprile con partenza dalle 15:30 da Piazza Nota, 2 (Museo Civico Sanremo) verso la sede di Accademia della Pigna, in piazza capitolo, 1 - Sanremo.

Una passeggiata di circa 20 minuti per uno dei borghi più belli d'Italia. Giunti in Accademia, presentazione della pubblicazione "Gli Atti e Le Cronache" di Fondazione Pata (che racconta l'avventura di Sanremo Patafisica a Torino) e poi la presentazione ufficiale della Serenissima Cattedra di Patafisica fra le cattedre dell'Accademia della Pigna. A Seguire, incontro con Alessandro Bellati e Lello Carriere



Sabato 6 Aprile al museo civico, con apertura alle 15, vedremo la performance collettiva a cura di Greta Gandini e Marco Maiocchi con ospite Gabriele Foglia

e dalle 17 parliamo di 'Patafisica con fantastici Ospiti e Interventi, da tante "città patafisiche" da Roma Santa Caltabiano "Patembour", da Modena Pier Cesar "Fumetto e 'Patafisica" da Torino Mario Guglielminetti "Patafisica e/é teologia" da Napoli: Eugenio Lucrezi "Filastrocche e 'Patafisica" da Sanremo Alberto Pulinetti "La Patafisica e l'Architettura".

Alla presenza del Reggente Luminoso, dei Vice Curatori e del Gran Cerimoniere di Fondazione Pata ci sarà la cerimonia di diplomazione; Importante riconoscimento 'patafisico che verrà attribuito ad alcune eccellenze intellettuali che saranno presenti in sala e in collegamento remoto.