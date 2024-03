Sanremo: strada per San Romolo almeno fino al 1° aprile, servono le condizioni per una riapertura

In riferimento alla frana che ha interessato un tratto di versante della via Senatore Ernesto Marsaglia (località Pian della Castagna), il Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo informa che sono ancora in esecuzione le opere di messa in sicurezza. Pertanto, la strada per San Romolo resterà chiusa il 30, il 31 marzo, il 1° aprile e sino a quando non sussisteranno le condizioni per una riapertura in sicurezza.

“Sarà in ogni caso nostra cura – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - trasmettere il giorno dell’apertura appena sarà consentito il transito veicolare”.

Quest'oggi stanno operando i rocciatori per ripulire la parete da dove si è staccata la frana l'altro ieri. Intanto la ditta incaricata ha sistemato i new jersey di cemento per contenere eventuali altri smottamenti e sistemato le chiusure in modo che i residenti possano fare i trasbordi. La chiusura potrebbe andare avanti anche la prossima settimana.