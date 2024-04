Le modifiche agli orari ed ai servizi di Amaie

Per le festività pasquali saranno modificati i servizi del settore Igiene Urbana nei comuni gestiti da Amaie Energia.

A Sanremo lunedì prossimo (Pasquetta) rimarranno chiusi i due Ecocentri (Centri di Raccolta) di Valle Armea in Via Quinto Mansuino 3 e di Coldirodi in strada Monte Ortigara 50. Aperti invece gli Ecopunti di via San Francesco, piazza Muccioli, Poggio de San Costanzo con i consueti orari dei giorni feriali.

Saranno aperti gli Ecopunti per turisti di via Padre Semeria e allo svincolo della Aurelia Bis di Valle Armea, domani dalle 16 alle 20, domenica dalle 8 alle 20 e lunedì dalle 8 alle 12. Sempre lunedì (Pasquetta) rimarrà chiuso l’ufficio distribuzione e call center al Palafiori di corso Garibaldi.

Gli Ecocentri di Santo Stefano al Mare e Taggia saranno chiusi domenica. Quello di Santo Stefano al Mare sarà aperto lunedì mentre saranno chiusi quelli di Taggia e San Lorenzo al Mare. Rimangono invariati i servizi di raccolta, spazzamento e lavaggi come da calendari.