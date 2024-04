Iniziativa benefica di Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle e CRI al reparto di pediatria dell’ospedale di Imperia

Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle - che quest’anno festeggiano il 250° anniversario dalla fondazione - e Croce Rossa Italiana, Comitato di Imperia, uniti per il sociale e per una fantastica sorpresa in vista della Santa Pasqua, presso l’Ospedale di Imperia.

“La proposta dell’iniziativa – si spiega nel comunicato -, caldeggiata da un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Imperia, ha trovato da subito la condivisione del Direttore della stessa, Dr.ssa Caterina TANCREDI, nonché del Superiore Ufficio PRAP di TORINO e del Distaccamento PRAP di GENOVA e di tutte le Fiamme Gialle Imperiesi, in azione congiunta con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Imperia.

Così tra gennaio e febbraio 2024 ecco che sono diventati un unico ‘corpo’ per un’azione unica che sperano scaldi il cuore di tanti. I Baschi Azzurri e le Fiamme Gialle imperiesi si sono prodigati, presso i rispettivi reparti, per la raccolta di una somma in denaro devoluta al Dipartimento Materno Infantile mediante assegno di rappresentanza, mentre il Comitato imperiese della C.R.I. si è occupato delle uova di Pasqua per i piccoli pazienti del Reparto di Pediatria di Imperia ed uniti si sono recati presso il nosocomio imperiese per la consegna dei doni.

Alla consegna hanno partecipato il direttore Socio Sanitario ASL1, Dr. Fabrizio Polverini, che ha sottolineato quanto abbia significato tale manifestazione di ‘affetto’, nonché alcuni tra i sanitari (Medici, Infermieri e O.S.S.) di entrambi i reparti interessati, il Direttore della Casa Circondariale di Imperia, Dr.ssa Caterina Tancredi, il Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria, Sost. Comm. Marco Agostinelli, rappresentanti del Corpo di Polizia Penitenziaria – che hanno altresì consegnato ai piccoli pazienti dei cappellini brandizzati Polizia Penitenziaria, inviati per l’evento dal Distaccamento PRAP di Genova -, nonché personale civile dell’Amministrazione Penitenziaria (area contabile, educatori, volontari della ‘San Vincenzo di Imperia’, nonché la Medicina Penitenziaria, ASL1 Imperiese), il Capo Ufficio del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, Tenente Diego Mario Libertounitamente a due Ispettori che hanno, anch’essi, consegnato numerosi gadget della Guardia di Finanza recapitati dal Comando Generale del Corpo, e il Presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Imperia, Giuseppe Giannattasio, accompagnato dai volontari del proprio comitato”.