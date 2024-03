Ventimiglia, posizionati i nuovi cassonetti della differenziata: ecco il calendario

È iniziato ieri il posizionamento delle nuove batterie di cassonetti per la raccolta differenziata in partenza in tutto il centro città. Lo comunica il comune di Ventimiglia che ricorda che tutti i cassonetti sono dotati di chiave, mentre, a scanso di equivoci, la tessera magnetica viene utilizzata esclusivamente presso le isole ecologiche informatizzate (Borgo, Marina, Ventimiglia Alta e Roverino) e presso le isole di prossimità nelle frazioni cittadine con tecnologia “Id Lock”. Non sono quindi previste tessere magnetiche per il centro cittadino.

Si segnala che la sostituzione di tutte le batterie durerà circa una settimana.

Si allega di seguito il calendario completo dei nuovi posizionamenti:

- Lunedì 25 Marzo → ZONA C10, San Secondo;

- Martedì 26 Marzo → ZONA C11 e C12, Via Brigate Partigiane, Via San Secondo, Piazza Cesare Battisti;

- Mercoledì 27 Marzo → ZONA C7, Via Veneto e Via Carso;

- Giovedì 28 Marzo → ZONA C5 e C6, Passeggiata Cavallotti, Via Milite Ignoto, Via Giovanni XXIII, Via Veneto, Via Asse, Via Roma, Vico Pescatori;

- Sabato 30 Marzo → ZONA C4, Via Sottoconvento e Corso Genova;

- Martedì 2 Aprile → ZONA C8, Via Roma, Via Aprosio, Lungoroja Rossi.

Le nuove batterie potranno essere eventualmente riposizionate o implementate a seconda delle diverse esigenze che dovessero verificarsi nel corso della sperimentazione del nuovo servizio di raccolta differenziata.