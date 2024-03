Vallecrosia: prosegue l’attività di marketing, Cannazzaro “un’immagine rinnovata per la nostra città”

Prosegue l’attività di marketing territoriale messa in atto dall’amministrazione Biasi, dopo la lettera di intenti siglata con l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica in Liguria, sono stati assegnati gli incarichi ad un fotografo e ad un videomaker per produrre foto e video che raccontino Vallecrosia, le sue bellezze e le sue eccellenze.

“Abbiamo contattato un fotografo e un videomaker – afferma il consigliere comunale delegato al Marketing territoriale, Valeria Cannazzaro - per produrre nuovo materiale per la promozione della nostra città. Nel precedente periodo dell’amministrazione Biasi, era stato intrapreso un percorso di promozione turistica, che purtroppo era stato brutalmente interrotto dalla pandemia. Terminata questa triste parentesi, abbiamo deciso di riattivarci in questo frangente. In questi anni, Vallecrosia ha cambiato volto, grazie ai numerosi interventi di Rigenerazione Urbana, che vanno dal lungomare, fino al borgo antico. Abbiamo deciso, quindi, di produrre nuovo materiale fotografico e video da utilizzare per lo sviluppo di azioni di marketing territoriale, che seguiranno una linea strategica individuata da un’analisi approfondita che è stata effettuata su Vallecrosia come meta turistica. Un documento molto dettagliato, elaborato a seguito di uno studio approfondito, che abbiamo, come richiesto dall’Ente, inviato all’Agenzia In Liguria, per proseguire un percorso sinergico Comune-Regione, di marketing territoriale, che prevederà anche il coinvolgimento di realtà imprenditoriali del territorio, per implementare azioni condivise, volte ad una promozione turistica efficace”.