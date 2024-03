Papa Francesco ringrazia Sanremo per il dono dei 'Parmureli': Pireri "Un momento di grande emozione" (Video)

E’ stata una ‘Domenica delle palme’ davvero unica per la ‘Famija Sanremasca’ (guidata dal presidente Leo Pippione) e per tutta la delegazione di sanremesi che, insieme al vice Sindaco Costanza Pireri e con Gianacarlo Rilla, Marisa Ormea, Maria Grazia Tacchi, Roberto Pecchinino e Ornella Moraldo, accolti in Vaticano tra la magnificenza delle guardie svizzere e la cordialità dei ‘Gentiluomini sediari’.

Una domenica speciale anche per un momento storico in cui, direttamente dalle parole di Papa Francesco, sono stati ringraziati per il dono dei ‘Parmureli’, portati dalla riviera di Ponente nelle mani del Pontefice, poi portate in corteo dal Papa e dai Cardinali e Canonici.

“E’ stata un’emozione come cittadina e come amministratore – ha detto il vice Sindaco, Costanza Pireri – perché il Santo Padre ha benedetto, salutato e ringraziato tutti i cittadini sanremesi, sottolineando la nostra tradizione dei parmureli, che consegnamo in Vaticano per i Cardinali. E’ stato un momento intenso per un grande onore ed una grandissima emozione. Da ripetere anche nei prossimi anni”.

Le palme, lo ricordiamo, sono state intrecciate dalla ditta ‘Grazia Errico’ di Sanremo, che ha anche offerto a tutti i partecipanti, una fine composizione di palma intrecciata con ramoscello di olivo.