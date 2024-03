Sanremo: brillanti risultati dei ragazzi del ‘Ruffini-Aicardi’ ai ‘Convictus’ 2024 di Lignano Sabbiadoro (foto)

I convittori e i semiconvittori del Convitto di Sanremo chiudono le 'Convictus' 2024 di Lignano Sabbiadoro con diversi premi.

"I ragazzi - si spiega nel comunicato - hanno partecipato per la prima volta alla manifestazione sportiva alla quale hanno aderito 10 convitti provenienti da tutta Italia. Quattro giorni di giochi, gare, performance artistiche, teatrali, musicali, momenti culturali, di formazione e non solo che hanno coinvolto più di 250 studenti con i loro educatori ed insegnanti.

Il Convitto di Sanremo, seppur con pochi partecipanti, ha conquistato diversi podi: secondi classificati al torneo di calcio a 5 (finale accesissima tra Venezia e Sanremo finita ai calci di rigore), secondi classificati in quello femminile di calcio balilla e terzi in quello di scacchi.

L’evento non è stato solo sportivo, ma un’importante occasione di incontro sia per gli studenti che per gli educatori, oltre ad essere un momento per nuove amicizie e collaborazioni, dalle quali potrebbero nascere in futuro scambi culturali e/o gemellaggi".