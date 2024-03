Il titolo di campionessa provinciale di scacchi under 12 all’imperiese Clara Giretto

Si sono svolte sabato 23 marzo, presso la sede del Circolo Scacchistico Imperiese di via Carducci le gare di qualificazione ai Campionati Nazionali di Scacchi, categorie under 12, under 14, under 16 e under 18.

Nella categoria under 12 il titolo femminile di campionessa provinciale è meritatamente andato alla nostra Clara Giretto, membro della squadra del gruppo scacchistico dell’Istituto, preparato dall’istruttore Giancarlo Munaro, molto soddisfatto della crescita di questa ragazza, che ha portato a termine con concentrazione e impegno le prove di qualificazione alla finale nazionale di Federazione.

Prossimo impegno per Clara e i suoi compagni di squadra sarà giovedì 4 aprile a Genova, per la fase regionale dei Campionati Studenteschi, in cui I nostri ragazzi tenteranno di bissare l’impresa dello scorso anno, puntando alla qualificazione per la finale nazionale dei campionati studenteschi, che si terranno a Montesilvano.