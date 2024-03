Da Milano a Sanremo, pianoforte e talenti al centro nell’iniziativa dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Torna il binomio Milano-Sanremo e ad unire le due città la prossima settimana non sarà una gara sportiva ma un’iniziativa musicale dal sapore internazionale che vedrà protagonisti tre eccezionali giovani pianisti che si stanno distinguendo ai concorsi più prestigiosi del mondo.

Artem Kuznetsov, Artemiy Sokolovskiy e Evgeny Konnov, saranno in Italia per prendere parte al concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretto dal M° Sergey Smbatyan di venerdì 29 marzo alle 17.00 presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Uno spettacolo all’insegna di tre capolavori della musica per pianoforte di Rachmaninov e Tchaikovsky che sarà anticipato da un’esibizione a Milano presso il primo flagship store in Italia Steinway & Sons.

Inaugurato lo scorso autunno il suggestivo spazio si trova al piano terra di un'elegante palazzo in Largo Donegani. Qui, martedì 26 marzo alle 15.00, i vincitori del concorso RPM Sanremo 2023, Artemiy Sokolovskiy e Evgeny Konnov potranno regalare ad un ristretto pubblico un “assaggio” del concerto che terranno a Sanremo e vivere un pomeriggio esclusivo tra quelli che i più grandi concertisti considerano i migliori pianoforti al mondo.

Con loro il M° Antonio Di Cristofano, pianista di fama internazionale, fondatore e direttore artistico dei premi pianistici internazionali di Grosseto e di Sanremo, che commenta: “Questa fantastica opportunità a Milano, grazie a Steinway & Sons, si colloca nel piano di lavoro e valorizzazione della quinta edizione di RPM, che si terrà a Settembre a Sanremo. L’esibizione dei Vincitori della quarta edizione - il giovane Sokolovskiy e il pluripremiato Konnov - rappresentano i biglietti da visita del livello qualitativo di RPM che insieme allo splendido strumento messo a disposizione da Steinway e ad un’orchestra superlativa, la Sinfonica di Sanremo, rappresentano la cifra dell’intera iniziativa”.

L’avv. Chicca Dedali, vice presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, racconta come è nata la collaborazione: “Maura Romano (Country Manager Steinway & Sons Italy Flagship Store & Institutions) e Luarda Nezha (Country Manager Steinway & Sons Italy Dealer Network) hanno vissuto con noi il memorabile concerto sold out di Noa con l’Orchestra Sinfonica la scorsa estate. In quell’occasione abbiamo avuto modo di conoscerci e riconoscerci! L’inesauribile passione per la musica che ci accomuna ci ha portato a costruire una naturale collaborazione per RPM Sanremo che si sarebbe tenuto da lì ad un mese. Maura e Luarda ci hanno permesso di arricchire il premio in palio al concorso, offrendo un soggiorno a Milano per far vivere a chi avesse trionfato un'esperienza esclusiva e la possibilità di esibirsi presso il flagship store Steinway & Sons Italy. A fine concorso è stato decretato un pari merito e l’esperienza promessa è diventata una realtà per due artisti e… non solo!".

“Martedì sarà infatti dedicato uno spazio anche ad alcuni giovanissimi pianisti studenti del Liceo Musicale G.D. Cassini di Sanremo”, continua l’avv. Dedali “Come sempre, nel costruire i progetti culturali e istituzionali della Fondazione, ci impegniamo ad allargare lo sguardo, fare rete, collaborare e valorizzare le realtà del nostro territorio. Il Liceo Musicale di Sanremo, attivato lo scorso anno, sta riscuotendo grandi consensi nella Provincia accogliendo numerosi studenti provenienti da diverse zone del Ponente. Abbiamo quindi verificato la possibilità di estendere anche ad alcuni di loro la possibilità di partecipare a questa importante giornata a Milano, trovando immediata disponibilità da parte di Steinway & Sons Italy, che ancora una volta ringraziamo”.

Gli studenti martedì, dopo essersi immersi nell'affascinante storia dei 170 anni di Steinway & Sons che permetterà loro di capire da dove nasce il suono inimitabile e il tocco senza eguali di questi pianoforti, si esibiranno a partire dalle 14.00 in alcuni brani del repertorio classico - appartenenti a epoche differenti - in vista degli esami di certificazione rilasciati dai conservatori di musica. Con loro, tre docenti di pianoforte: il Professor Paolo Flora, la Professoressa Marina Remaggi e la Professoressa Valentina Oliveri.

Per tutte le informazioni: www.sinfonicasanremo.it