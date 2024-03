Vallecrosia, l'associazione 'Le Cinque Torri' aiuta la comunità: donazione al Cnos-Fap (Foto e video)

Tutti i giovani devono avere le stesse opportunità. Con questo intento l'associazione Le Cinque Torri di Vallecrosia ha deciso di fare una donazione al Cnos-Fap, Centro Nazionale Opere Salesiane di formazione e aggiornamento professionale della città della famiglia.

Un 'tesoretto' al quale i giovani ragazzi, che non hanno grosse possibilità economiche, potranno attingere per poter partecipare alle gite fuori porta organizzate dal Cnos-Fap. "Tutti gli anni cerchiamo di fare qualcosa per la comunità" - spiega Maria Carla Aprosio, presidente dell'associazione Le Cinque Torri di Vallecrosia - "Siamo della parrocchia di Don Bosco, molti di noi sono ex allievi per questo abbiamo fatto questa scelta e, soprattutto, per i ragazzi perché vogliamo che ci sia un avvenire per i giovani, soprattutto per coloro che hanno meno possibilità di partecipare a ogni esperienza. Il direttivo al completo ha deciso così di investire nei giovani".

Un premio consegnato questa mattina dall'intero direttivo dell'associazione Le Cinque Torri ai ragazzi del Cnos-Fap, che per l'occasione hanno preparato e servito in modo impeccabile una ricca colazione ai generosi donatori. "Oggi è un momento di ritrovo, condivisione e di generosità. I giovani sono il nostro futuro ed è giusto investire nei giovani" - commenta il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi presente per l'occasione insieme all'associazione - "L'associazione Le Cinque Torri ha una generosità di base visto che ogni anno riesce a fare opere di aiuto anche verso altre associazioni. L'ente comunale è sempre al fianco di questa associazione che offre ai soci momenti di aggregazione e socializzazione. E' giusto che i giovani vedano che i diversamente giovani sono utili nella società e hanno un ruolo importante come genitori, nonni e cittadini".

Un momento conviviale di aggregazione, di socialità e di generosità che si è svolto presso l’Opera Don Bosco di Vallecrosia che da oltre vent’anni promuove la formazione dei giovani, l’aggiornamento professionale e l’accompagnamento al lavoro con lo stile educativo di Don Bosco. "Questa mattina i nostri ragazzi hanno preparato una prelibata colazione per i soci dell'associazione Le Cinque Torri" - afferma don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "In seguito, con i ragazzi faremo una passeggiata fino al terreno sequestrato alla mafia a Vallecrosia Alta per un momento di raccoglimento, formazione e preghiera in occasione della Settimana Santa. Ci fermeremo a mangiare lì con un pranzo al sacco preparato dai ragazzi del Cnos-Fap e poi andremo in chiesa dal parroco della città alta, don Emilio".

Il percorso educativo-formativo della sede di Vallecrosia del CNOS-FAP ha l’obiettivo di tenere viva la tradizione pedagogica della cittadina del ponente ligure, in cui don Bosco stesso desiderò costruire la Casa salesiana, in risposta ai bisogni dei ragazzi del suo tempo, affamati di amore e di educazione. "E' un centro di formazione e aggiornamento professionale dei salesiani. Accogliamo tutti i ragazzi e a volte abbiamo anche la necessità dell'aiuto di associazioni come Le Cinque Torri perché non tutti hanno le stesse opportunità e noi, invece, cerchiamo di far fare tutto a tutti" - dice Francesca Figini, direttore del centro di formazione Cnos-Fap - "Questa mattina i ragazzi del primo anno hanno preparato la colazione supervisionati dal maître di sala Ismail e dalla chef Valentina. In seguito, sempre oggi, i ragazzi faranno una passeggiata fino ai terreni sequestrati alla criminalità organizzata. Vorremo organizzare, inoltre, un'uscita didattica con i ragazzi più grandi, pensavamo verso il 18 aprile".