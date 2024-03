Sanremo: libro francese del '600 tradotto e presentato nella biblioteca di 'Myriam per i poveri'

E’ stato presentato questa mattina, nella sede della Fondazione ‘Myriam per i poveri’ di via Meridiana con l’associazione ‘Il Primo fiore’, la traduzione in italiano del libro ‘La triplice corona della beata Vergine Madre di Dio’.

Si tratta del testo derivato da ‘La Triple Couronne de la Bien-Heureuse Vierge Mère de Dieu’ scritta da François Poiré nel 1630, ripubblicata da Prosper-Louis-Pascal Guéranger nel 1843 con riferimento alla edizione del 1643 e alle correzioni di Marie-Jacqueline Bouette de Blémur.

Alla presentazione, oltre al Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, e del vice Sindaco della città dei fiori, Costanza Pireri, c’erano i due traduttori, Vittorio Laura Lanteri e Fiorella Zanetti Mbatchy.

Si tratta della prima traduzione italiana e, dopo quelle francesi, è sicuramente l’opera più completa. Si tratta di un testo molto importante nella ‘Mariologia’ (branca della teologia cristiana che studia Maria, madre di Gesù) antica e anche moderna ed è molto importante per la città di Sanremo e per la chiesa italiana.

Il pensiero del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta: “E’ un’opera che arricchisce la piccola ma preziosa biblioteca Mariana, voluta dai volontari e che raccoglie testi classici della ‘Mariologia’. Si tratta di un unicum per tutta la provincia che ha una collocazione importante sul piano culturale ma che si trova in un sito con due riferimenti importanti: una cappella dove i volontari pregano e la mensa che offre pasti ai poveri, tutti i giorni”.