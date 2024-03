Delegazione della Famija Sanremasca a Roma per la consegna delle palme al Papa (foto e video)

Prosegue con successo il viaggio a Roma organizzato dalla Famija Sanremasca, per consegnare le palme di Sanremo al Papa e ai Cardinali per la cerimonia che si svolgerà domani in piazza San Pietro, per la domenica delle Palme. Questa mattina visita in Vaticano per tutti componenti che hanno accolto l’invito della Famija Sanremasca, a partecipare al viaggio organizzato con pullman a Roma.



La delegazione di sanremese guidata dal Presidente Leone Pippione e dai referenti per i rapporti con il Vaticano Giancarlo e Francesco Rilla, sono stati ricevuti nella Cappella del Coro da Mons. La Piana (Vicario del Cardinale Gambetti, che è a sua volta Vicario del Papa per lo Stato del Vaticano). Presenti Il presidente Leo Pippione, Il vice sindaco Costanza Pireri, i componenti del Consiglio Direttivo della Famija Sanremasca, Marisa Ormea,Maria Grazia Tacchi, Giancarlo e Francesco Rilla, Roberto Pecchinino, la viceprioressa della Confraternita della Modonna della Costa Ornella Moraldo. Durante la visita guidata nella Basilica di San Pietro, una Delegazione ristretta composta dal Presidente Leo Pippione e Giancarlo Rilla della Famija Sanremasca, in rappresentanza della Cittadinanza sanremese, il vicesindaco Costanza Pireri in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Sanremo e la viceprioressa Ornella Moraldo (Confraternita della Madonna della Costa) è stata ricevuta da Monsignor Leonardo Sapienza (Reggente della Prefettura della Casa Pontificia).



Sono stati portati i deferenti saluti del Vescovo Diocesano Mons. Antonio Suetta, che ha promosso e sostenuto l’iniziativa, a cui è seguita la consegna ufficiale della Palma personale per il Papa e di quelle che domani porteranno tutti i Cardinali e i Canonici, per la Celebrazione della Domenica delle Palme.