Sanremo: un progetto per gli anziani di 'Casa Serena', oggi pomeriggio il via con uno spettacolo teatrale

Si svolge oggi pomeriggio alle 15.30, a Casa Serena la Rsa di Poggio a Sanremo, uno spettacolo teatrale che dovrà ripetersi per tornare ad essere un’abitudine.

In questi ultimi mesi sono stati innumerevoli gli sforzi per migliorare il servizio offerto all’ospite e per rendergli la giornata maggiormente intensa e piena di naturalità. La cooperativa Ma.Ris. che da febbraio ha assunto la nuova gestione di Casa Serena, in collaborazione con il Comune, ha intenzione di realizzare ulteriori progetti per mantenere una buona qualità della vita dell’ospite durante gli anni della vecchiaia e lo considera uno degli aspetti più importanti per la salute psico-fisica dello stesso.

Tra gli obiettivi anche la qualità della vita dell’anziano, innanzitutto in termini di salute e fisico, ma anche di benessere psicologico e sociale incentivando il coinvolgimento diretto, la socializzazione e la partecipazione alla vita attiva della Residenza.

L’appuntamento di oggi è con la ‘Compagnia dei Pulastri’, nata dagli incontri cultural-sanremaschi con adulti per scoprire, saperne di più, imparare il dialetto sanremasco attraverso la lettura e l'interpretazione dei suoi maggiori scrittori, con simpatici momenti di ‘gioco’ e la conoscenza dei brani musicali tradizionali, va in scena.

L’atmosfera gioiosa di ogni incontro, ha portato i partecipanti ad aderire alla proposta di tentare la recitazione di scenette in dialetto, coadiuvati da alcuni attori ‘professionisti’. Canzoni popolari e una ricca merenda arricchiranno il pomeriggio. “Un particolare ringraziamento – evidenziano gli organizzatori - va fatto alla professoressa Anna Blangetti, direttrice della Compagnia Stabile con la quale si è aperta una collaborazione entusiasmante”.