Badalucco: fino al 18 maggio alla 'UpArte', la mostra internazionale ‘La grande via della seta’

Da domani al 18 maggio, la galleria ‘UpArte’ di Badalucco ospiterà la mostra internazionale ‘La grande via della seta’, con il patrocinio del Comune. Rappresenta un valore culturale unico per l’umanità, in quanto eredità lasciata dai popoli antichi alle generazioni attuali.

“Crediamo che una simile escursione nella storia e nella cultura tra Oriente e Occidente – evidenziano gli organizzatori - non solo attirerà ancora una volta l'attenzione sul fenomeno della ‘Grande Via della Seta’, che ha dato un contributo unico alla civiltà mondiale, ma renderà anche chiaro ciò che unisce i popoli e come attraverso la cultura possiamo preservare la pace e tutto ciò che è bello sul nostro pianeta”.

Parteciperanno alla mostra più di 20 artisti europei ed asiatici. L’inaugurazione è per domani alle 17 con la partecipazione di musicisti, la dimostrazione dei costumi popolari della ‘Via della Seta’ e degustazione di prodotti e vini tipici. L’evento è organizzato da Elena Buzhurina, la presidente dell’associazione culturale ‘Liguria Russia Sanremo Nice Côte d’Azur’ e Manuela Pizzolla, direttore e curatore del UpArte Gallery Badalucco.