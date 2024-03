Un altro appuntamento di Spuma&Sardenaira è in arrivo.

Domenica 24 marzo alle ore 18:00 al Bar Ristorante Dall’Ava di San Romolo, Gianni Rolando incontrerà la cittadinanza per condividere le idee per la Sanremo di domani e soprattutto per ascoltare i suggerimenti per migliorare le condizioni dei quartieri.