Elezioni Amministrative a Sanremo: visita del candidato Mager al Centro Aiuto alla Vita

Il candidato Sindaco Alessandro Mager ha visitato il Centro Aiuto alla Vita di San Martino, presieduto da Sara Tonegutti.

Il Centro Aiuto alla Vita di Sanremo è un’associazione di promozione sociale nata nel 1995 ed è ancora oggi accolta affettuosamente dai Frati Francescani della Chiesa della Mercede. Lo scopo è quello di portare sostegno ed aiuto a donne e famiglie che si trovano ad affrontare una gravidanza o una maternità difficile. Tra i principali progetti del Centro, il C.A.V. di San Martino è senz’altro fondamentale. Questa struttura accoglie ogni anno circa 80 famiglie con bimbi, e grazie ai volontari supporta e aiuta le donne che stanno affrontando una gravidanza o una maternità con aiuti materiali e ascoltando le specifiche necessita` di ogni nucleo, affiancandosi anche a figure professionali o ad associazioni che collaborano con il Centro.

Oltre al C.A.V. di San Martino, il Centro ha numerosi altri progetti tra cui: La scuola delle Mamme e dei Papà con attività di supporto alla genitorialità e La Casa di Accoglienza “Miracolo della Vita” situata a Taggia, che è divisa in Comunità per minori e Comunità genitore-bambino (vi sono all’interno della struttura 6 mini alloggi); Stop alla Violenza che promuove attività di sensibilizzazione e formazione contro la violenza; I Passerotti, un progetto di sostegno ai bambini nella fascia 3/10 anni ed al loro contesto familiare e scolastico e Fuori Tempo, un progetto di accoglienza e attività di volontariato per giovani e adulti in messa alla prova. Infine il progetto Boom, per sostenere giovani in povertà educativa, culturale, economica, psicologica, in collaborazione con le scuole del territorio.

Durante la visita, la Presidente Tonegutti ha raccontato a Mager la storia e le finalità del Centro.