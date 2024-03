Sanremo: ieri sera al Teatro Ariston Barbascura X nello spettacolo 'Amore bestiale tour' (Foto)

Appuntamento con 'Amore Bestiale tour', ieri sera al Teatro Ariston di Sanremo con Barbascura X, che ha raccontato rigorosamente 'male', tutto quello che non si vuole sapere sul sesso e che si ignora di temere. Un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale.

"Se c’è un argomento tabù io voglio occuparmene – dice Barbascura X - e senza lasciare nulla all’immaginazione. Voglio che la gente capisca, per poi riderci sopra. Perché se riesci a riderne allo significa che la scienza l’hai capita davvero". Dal 2019 Barbascura X sta portando in tutta Italia questo spettacolo, che è un piccolo capolavoro di divulgazione e comicità. Grazie al suo modo irriverente di affrontare gli argomenti è stato definito 'il punk della divulgazione scientifica'.

Nato a Taranto, si laurea in chimica organica all’Università di Bari, si specializza all’Università di Bologna in sintesi organica ed in seguito consegue all’estero un dottorato in green chemistry e produzione di materiali da fonti rinnovabili. È molto riservato sulla sua vita privata, per non creare conflitto con l’attività di ricercatore. È considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, e il primo come numero di follower. La sua rubrica principale è Scienza Brutta, la celebre e irriverente serie di divulgazione scientifica sulla natura in salsa satirica.

È il vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2020 Giancarlo Dosi, per il libro pubblicato da Edizioni Tlon Il genio non esiste (e a volte è un idiota). Dal 2021 è anche autore e conduttore di programmi televisivi di divulgazione scientifica, oltre che monologhista satirico/stand-up comedian per Comedy Central.

(Foto di Erika Bonazinga)