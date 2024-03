Ciclismo, successo per la Granfondo Sanremo-Sanremo (foto)

Grande spettacolo di sport e ciclismo alla Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” andata in scena domenica scorsa, poche ore dopo l’arrivo in riviera dei professionisti.

La gara, giunta alla sua decima edizione, è stata vinta in volata da Federico Borella (Bici Sport Ospedaletti) in 2h42’01”. Dietro di lui si sono classificati Matteo Calcagno (Team OM CC) ed il francese Antoine Magaud (Team France Defense). A trionfare in campo femminile è stata Roberta Bussone (ASD Rodman Team) in 2h57’25”, davanti ad Annalisa Prato (Team OM CC) ed alla transalpina Antigone Payne.

Alla Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” hanno preso il via circa 400 ciclisti, provenienti da tutt’Italia e anche dall’estero. Il 30% circa dei partecipanti era infatti composto da atleti stranieri, con 30 nazioni rappresentate (tra cui Australia e Canada). Queste le squadre più numerose: Rodman Team (24 atleti), Magicuneo (18), Ciclobottega Factory Team (16), Team Om.Cc (14). L’organizzazione sportiva è stata curata dall’UC Sanremo.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione – ha detto il presidente dell’UC Sanremo Fabrizio Fusini – In questa edizione abbiamo registrato un incremento del 20% nel numero degli iscritti, un dato quindi importante ed in controtendenza rispetto agli anni post Covid. I ciclisti erano contenti ed hanno fatto un plauso alla sicurezza. Ad ogni incrocio era infatti presente un addetto alla viabilità a tutela dei partecipanti. Un ringraziamento speciale al Prefetto di Imperia e a tutte le autorità intervenute. Un abbraccio infine ai collaboratori e volontari, per il prezioso ed indispensabile supporto. Appuntamento quindi alla Cicloturistica Milano-Sanremo, in programma il 9 giugno, ed alla Granfondo Sanremo-Sanremo del 2025”.

Il percorso, dopo la partenza data sul Lungomare Salvo d’Acquisto, ha portato i ciclisti fino ad Imperia lungo la Statale Aurelia fino ad Imperia. A quel punto i partecipanti hanno imboccato la val Prino raggiungendo Dolcedo, Pantasina e Vasia per dirigersi nuovamente verso la costa. Dopo essere risaliti fino alla piccola frazione di Bellissimi e Civezza, sono tornati sull’Aurelia per poi affrontare le salite di Cipressa, Pompeiana e Castellaro. Gli ultimi chilometri, sorpassata Arma di Taggia, sono stati quelli sui mitici tornanti del Poggio sulla cui vetta era posto il traguardo.

A seguire, a Villa Ormond di Sanremo, erano previsti il pasta party e la cerimonia di premiazione. Tra le particolarità di questa edizione, la decisione di far partire in prima fila tutte le donne indipendentemente dal proprio pettorale.

Intanto sono aperte le iscrizioni alla 53° Cicloturistica Milano-Sanremo, attraverso il sito ufficiale www.milano-sanremo.org, in programma il 9 giugno 2024.