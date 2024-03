Sanremo: su 700 mq, in via Lamarmora a San Martino ha aperto il supermercato Eurospin (Foto e Video)

Era atteso da tempo, soprattutto nel quartiere più popolare di San Martino, e oggi ha aperto. Si tratta del supermercato Eurospin del gruppo ‘Arimondo’, che consolida la sua presenza nella nostra provincia con diversi marchi.

Si tratta di 700 metri quadri di spazio vendita più altri per magazzini e preparazione degli alimenti. Oltre ai classici scaffali con i prodotti a lunga conservazione, l’Eurospin di San Martino ha una produzione continua di formaggi e carne freschi che vengono poi proposti ai clienti.

Molte, ovviamente, anche le offerte che si susseguiranno nel tempo ma che, soprattutto in questi giorni di apertura, risultano particolarmente allettanti per la clientela. Particolar importante anche l’occhio alla sostenibilità. Infatti il 30% circa dell’intero fabbisogno energetico del supermercato è prodotto da un impianto fotovoltaico montato sul tetto dello stesso, dove si trova anche il parcheggio. in più l'azienda ha fatto la scelta di frigoriferi ad alta efficienza che riducono il consumo dell'energia.

L’apertura dell’Eurospin di Sanremo è prevista, da lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e, la domenica, dalle 8.30 alle 20.30. Il supermercato ha consentito l’assunzione di circa 20 nuovi dipendenti.