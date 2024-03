Sanremo: procedono speditamente i lavori per i nuovi spogliatoi di Pian di Poma, inaugurazione in estate (Foto)

Mentre da alcuni giorni sono ripresi quelli del palazzetto dello sport, proseguono a ritmi serrati i lavori per la costruzione dei nuovi spogliatoi dei campi di calcio di Pian di Poma a Sanremo, dove già da tempo sono stati sistemati i nuovi manti erbosi sintetici.

Grazie ai fondi del Pnrr, con un investimento da due milioni di euro, la ditta Samira Srl ha eretto buona parte dei muri nell’ambito di un crono programma che sta viaggiando secondo la possibile inaugurazione entro la prossima estate.

Da capitolato sarebbero dovuti terminare entro marzo ma, essendo stati fatti a blocchi per impattare il meno possibile sulle associazioni sportive, si è verificato un po’ di ritardo. Quello degli spogliatoi è un lavoro atteso da circa 40 anni fa, durante i quali gli atleti si sono cambiati in strutture provvisorie. Senza dimenticare tutta l’area retrostante la zona sportiva sulla quale verrà messo mano oltre al un nuovo impianto di illuminazione. Il tutto nel nome dell’efficientamento energetico.

Una zona che, pian piano, andrà quasi a ricalcare quel plastico che, negli anni ’70 venne denominato ‘La cittadella dello sport, Sanremo ‘80’ e che mai vide la luce, con il progetto di un campo sportivo da 10mila posti (dove oggi sorge quanto meno il campo di atletica), del palazzetto dello sport con annessa piscina (in ritardo ma in costruzione) e di altri spazi dedicati allo sport. Un progetto da 2,5 milioni che fa da preludio agli altri, per un totale di circa 45 milioni.

Intanto, nel vicino cantiere del palazzetto dello sport, nelle ultime ore è stata fatta la prima gettata di cemento da 200 metri cubi, da parte dell’Ati che ha preso in mano le redini dei lavori da alcuni giorni. Il lavoro di Pian di Poma, come tutti quelli relativi al Pnrr sono diretti dal Dirigente del Comune, Danilo Burastero e vede come Rup l'architetto Giulia Barone.