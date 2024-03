Sanremo, sabato al Casinò Savino Zaba si presenta al pubblico con “Canto… anche se sono stonato”

Dopo il successo dei precedenti appuntamenti con Gianmarco Tognazzi, Alessandro Haber , Rocco Papaleo, Enzo De Caro, con la piece di Maurizio De Giovanni “Mettici la mano” con Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta, sabato 23 marzo alle ore 21.00 sarà Savino Zaba a incantare il teatro del Casinò con “Canto… anche se sono stonato”. Sul palco con Savino Zaba, la Stonato Band e le Swing Out Dancers.

La stagione teatrale continua con il 3 aprile “ Magnifica Presenza” spettacolo di Ferzan Ozpetek in scena Serra Yilma, Tosca D’Aquino, Federico Cesari, e il 25 aprile con “Què sarà” e la partecipazione di Edy Angelillo, Paolo Triestino e Emanuele Barresi.

Sempre presente la promozione studenti in galleria: biglietto a 5 euro per gruppi di dieci studenti con insegnante e biglietto a € 4 per gruppi di venti ragazzi con docenti.

Viaggio nella musica swing dagli anni ’20 fino ai ’60 e, tra un brano e l’altro, aneddoti legati a quel periodo storico così significativo per il nostro Paese; il Jazz, lo Swing, il loro l’approdo in Italia e le censure del Regime, le macerie della guerra, l’agognato boom economico. Con inevitabili rimandi ai giorni nostri, Zaba, tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show” su Rai1, racconta e reinterpreta, talvolta con ironia, i grandi classici, da Nicola Arigliano a Natalino Otto, passando per Fred Buscaglione e Lelio Luttazzi. Ed è proprio il Maestro Luttazzi, con una sua canzone, ad aver ispirato il titolo dello spettacolo. La “Fondazione Lelio Luttazzi” ha così abbracciato con entusiasmo l’intero progetto.

Mercoledì 3 aprile ore 21.00

“Magnifica Presenza” di Ferzan Opetek con Serra Yilma, Tosca D’Aquino, Federico Cesari.

Giovedì 25 aprile 2024 ore 21.00

Que serà con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi.

Biglietti

Platea Primo settore € 25,00 Platea secondo € 20.00 Galleria € 15.00

Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. ( gruppi superiori a 10 € 4 a persona ).

Prenotazione cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 WhatsApp. Emal info@ilteatrodellalbero.it

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì giovedì, venerdì, sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 21.00. Tel 0184 595273.

Note. Persone diversamente abili con accompagnatore : ogni due biglietti uno gratuito. Sconto Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente.