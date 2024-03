La cremazione, una pratica sempre più diffusa

La cremazione è una pratica sempre più diffusa in Italia. Ad affermarlo è SEFIT Utilitalia che ha di recente diffuso i dati statistici di mortalità e sullo sviluppo della cremazione in Italia, relativi all’anno 2022. “Nel 2022 risultano autorizzati ed operanti in Italia 91 impianti di cremazione (89 nel 2021). Il numero di nuovi impianti posti in esercizio negli anni è tendenzialmente stabile su valori contenuti (2 nel 2022). In questi impianti, nel 2022, si sono effettuate 259.915 cremazioni di cadaveri (244.186 nel 2021). A tali valori sono da sommare 45.986 cremazioni di resti mortali nel 2022 (a fronte di 45.987 nel 2021). Pertanto, nei crematori italiani si è effettuato nel 2022 un totale di 305.901 cremazioni (290.173 nel 2021), superando così la soglia simbolica delle 300mila cremazioni annue. Nel 2022 le cremazioni di resti mortali sono rimaste numericamente pressoché stabili e incidono in circa il 15% delle cremazioni di cadaveri”. Sempre stando ai dati resi pubblici da SEFIT Utilitalia, “la cremazione è ormai pratica funebre maggioritaria e la scelta normale in ampie zone d’Italia. Cresce sempre più nel Centro e nel Sud a causa di carenze di posti feretro e per economicità del costo complessivo di un funerale”. Insomma sono numerosi i motivi per cui le persone scelgono sempre più spesso di far cremare i propri cari.

Funerale con cremazione Roma: i servizi di Exequia

Se quello che si vuole è organizzare un funerale con cremazione a Roma eccoche, con la sua lunga esperienza, sarà in grado di pensare a tutti gli aspetti inerenti l’organizzazione di una cerimonia funebre, cremazione compresa. La nostra agenzia si avvale infatti dei forni crematori più all’avanguardia e affidabili presenti sul territorio di Roma e del centro Italia. Grazie a unsaremo in grado di assicurare il rilascio di una certificazione al termine del processo. Le ceneri della persona defunta, su richiesta del cliente, potranno poi essere raccolte in un’urna o disperse in un luogo di preferenza. Chi vorrà potrà chiedere anche la, attraverso imbarcazioni a vela e a motore, guidate da skipper di professione. Sarà possibile progettare escursioni di breve durata fino a 48 ore, e le barche potranno ospitare fino a 12 persone.