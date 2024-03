Ospedaletti: l'Amministrazione comunale ha proposto l'intitolazione dell'Auditorium a Flavio Parrini

La Giunta comunale di Ospedaletti ha proposto di intitolare all’ex sindaco, Flavio Parrini (morto il 21 agosto scorso e primo cittadino dal 1995 al 2003, l’auditorium di Pian D’Aschè’.

La proposta è stata fatta nell’ultima riunione di Giunta. Il Sindaco Daniele Cimiotti ha tracciato un profilo di Parrini, sia riguardo al ruolo ricoperto per più di un mandato, con passione e dedizione, sia riguardo alle sue qualità umane: "Flavio Parrini, nasce ad Ospedaletti il 15 Ottobre ¡937. per oltre 30 anni e sino al maggio 1995 ricopre il ruolo di Funzionario dell 'Ufficio Demografico del Comune di Ospedaletti. Grande appassionato di sport, attivo e premuroso primo cittadino per più di un mandato, ha segnato in modo indelebile la vita della nostra cittadina portando a termine importanti opere pubbliche tra cui l'Auditorium in Pian d'Aschè sul progetto del compianto Architetto Vanni Sorgeritone. Persona amabile amata da tutti, dotata di forte carisma e personalità legata alle sue radici nella nostra cittadina che lo rammenterei con affetto e riconoscenza”.

La Giunta ha espresso parere favorevole e, quindi, ora verrà inoltrata l’istanza al Prefetto di Imperia per l’intitolazione che avverrà nei prossimi mesi.