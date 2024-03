Giornata di degustazioni di pesce, carne e vini per ristoratori: MasterClass a Vallecrosia (Foto e video)

"Un'iniziativa nata dalla sinergia di diverse aziende" - spiega Fabio Perri di Intesa Grandi Impianti - "Abbiamo ospitato un'occasione di formazione, importante per tutti gli operatori del settore e per le aziende che hanno la possibilità di confrontarsi sui prodotti e sulle esigenze dei vari clienti".

Un'occasione unica per i partecipanti, ristoratori di livello, che hanno potuto degustare prodotti e piatti preparati con materie prime di alta qualità e spiegati sul momento. La mattina è stata riservata a pietanze a base di pesce mentre il pomeriggio a base di carne accompagnate da ottimi vini.

L'evento, unica tappa in Liguria promossa dall'azienda di alta qualità per la distribuzione alimentare e drink "Jolanda de Colò", è stato organizzato in collaborazione con Elettrolux Professional ed Intesa Grandi Impianti presso il Cooking Lab di Vallecrosia.

"Lo scopo dell'incontro è quello di unire le eccellenze d'Italia" - dice Alessio Dessalvi, direttore vendite della Jolanda de Colò SpA - "Un'occasione per poter chiacchierare con le persone per creare una collaborazione tra le aziende e i ristoratori".