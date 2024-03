Sanremo: celebrazione a San Siro per la consegna dei Parmureli a Papa Francesco (foto e video)

Si è svolta ieri nella Concattedrale di San Siro la cerimonia di presentazione da parte del Presidente della Famija Sanremasca Leone Pippione, al Vescovo S.E. Mons. Antonio Suetta, dei "Parmureli" che saranno offerti a Papa Francesco il 24 marzo, per la cerimonia della Domenica delle Palme in Vaticano a Roma.

Un evento che ha coinvolto non solo tutto il consiglio direttivo della "Famija Sanremasca" ma anche soci e cittadini. Per l'occasione sarà anche organizzato con un pullman un pellegrinaggio a Roma dal 22 al 24 marzo, per la consegna dei "Parmureli".



Erano presenti alla Santa Messa, celebrata da S.E. Mons. Suetta, il vicesindaco Costanza Pireri, il Presidente della Famija Sanremasca Leone Pippione, con i soci del direttivo Paolo Pippione, Marisa Ormea, Maria Grazia Tacchi, Giancarlo Rilla, Marco Mauro, Roberto Pecchinino, Gianni Manuguerra. Presente anche Boeri Angelo con la sua famiglia(gli artisti che hanno realizzato i "Parmureli" e la grande palma simbolo della Trinità.