Ospiti internazionali a "Camporosso in Musica": si esibisce l’Orchestre à Plectres Azuréen (Foto)

L’Orchestre à Plectres Azuréen, originale e prestigiosa formazione proveniente da Cagnes-sur-mer, nella vicina Costa Azzurra, sarà ospite, oggi pomeriggio alle 16.30, della rassegna Camporosso in Musica, giunta quest’anno alla sua seconda edizione.

Nella sala Tigli del Centro Falcone di Camporosso non si è ancora smorzata l’eco degli applausi del primo concerto della rassegna dedicato a Puccini, che già si prepara un appuntamento di livello internazionale che sicuramente non deluderà il vasto e caloroso pubblico della zona.

Diretta da Cécile Soirat, l’Orchestre à Plectres Azuréen riunisce una ventina di musicisti di tutte le età ed è formata da mandolini, mandole, chitarre e bassi. L’originalità dell’organico, la sua particolare sonorità e la piacevolezza del repertorio hanno permesso all’ensemble, fondato nel 2010, non solo di esibirsi con successo in Francia e in Italia, ma anche di collaborare con prestigiosi solisti e di vincere nel 2019 il primo premio del Concorso Nazionale delle Orchestre a plettro organizzato dalla Confédération Musicale de France.

Il programma che l’Orchestre à Plectres Azuréen è variegato e in grado di soddisfare ogni curiosità del pubblico: a una prima parte dedicata alla musica barocca ne seguirà una dedicata a brani che spaziano dalla tradizione mandolinistica italiana alle colonne sonore e a tango e milongas di Maldonado.

Il sindaco Davide Gibelli e l’assessore Cristiana Celi intervenendo al primo appuntamento della rassegna hanno annunciato il concerto dell’Orchestre à Plectre Azuréen e invitato il pubblico a continuare a seguire Camporosso in Musica. Si sono detti, infatti, molto soddisfatti e convinti della bontà dell’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione e che l’Associazione Aquilone organizza per il secondo anno consecutivo. L'ingresso è libero.