Sanremo, a Bussana incontro con il candidato sindaco Gianni Rolando

Proseguono gli incontri sul territorio di Gianni Rolando. Appuntamento col candidato sindaco del centro destra unito sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, oggi alle 18 presso il Circolo Ricreativo Bussanese in piazza Chiappe 8, a Bussana.

"Sarà occasione - afferma il candidato sindaco sostenuto dai partiti e da forze civiche Gianni Rolando - per condividere con la cittadinanza il mio progetto per la Sanremo di domani ma soprattutto ascoltare le idee per migliorare la qualità della vita nel proprio quartiere".