Convengo del consolato generale Liguria della Federazione dei Maestri del Lavoro: anche imperiesi a Genova

È iniziato, questa mattina a Genova nella splendida cornice del Palazzo della Borsa, il convegno organizzato dal Consolato Generale Liguria della Federazione dei Maestri del Lavoro sul tema molto attuale “un nuovo Umanesimo per il lavoro: tra vecchie e nuove sfide irrompe l’intelligenza artificiale". Presenti tutti i consoli provinciali e molti maestri del lavoro. A rappresentare la Provincia di Imperia il console provinciale Salvatore Napoli, Daniele Bona e Roberto Pecchinino, recentemente insignito come Amico dei Maestri del Lavoro.

Ha introdotto il convegno il console regionale Fausto Lodi, hanno portato i saluti Felice Negri, presidente Confartigianato di Genova, l’assessore Mario Mascia in rappresentanza del sindaco Bucci. Sono intervenuti come relatori la dottoressa Maria Rosaria Esposito Venezia, don Massimiliano Moretti, la dottoressa Gabriella Androni per la formazione e Guido Sgherri (Scuola e Università).

È in corso la relazione del professor Giulio Landini dell’Università IIT - Ricerca, seguiranno poi gli interventi di Guido Barbazza e del Cavaliere del Lavoro Ugo Salerno, presidente del Gruppo Ligure dei Cavalieri del Lavoro. Concluderà i lavori il presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro il MdL Elio Giovati.