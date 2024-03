Sanremo, il liceo Cassini vince la selezione regionale di debate (Foto)

Il liceo Cassini di Sanremo vince la selezione regionale di debate

A villa Magnolie, ieri mattina, si è svolta la gara finale per la selezione regionale di debate. Dieci squadre di altrettante scuole secondarie superiori della Liguria si sono confrontate con argomentazioni "pro" e "contro" su vari topic, ricche di grinta, capacità oratoria e lucidità logica, offrendo una testimonianza della efficacia del debate sono solo in termini di agonismo ma anche come stimolante e formativa metodologia didattica. L'emozione è stata molta e la soddisfazione del Cassini enorme, perché la squadra "di casa" ha vinto le selezioni regionali dopo un leale confronto con quella del liceo Vieusseux di Imperia, volando cosi alle fasi regionali.

Gli "oratori" del Cassini Virginia Bastiani, Giulia Longo, Marzio Guglione e Clotilde Bigio, supportati negli allenamenti da due competentissime coach, la dirigente Mara Ferrero e la professoressa Stefania Sandra, hanno saputo convincere con chiarezza e precisione argomentando "a favore" nel topic "questa assemblea ritiene che la meritocrazia non sia un valore positivo".