Tragedia di Bussana, l'ex vicesindaco Marra: "Mai nessuno si è posto il problema degli accessi alle scuole"

A poche ore dal consiglio comunale che tratterà della tragedia di Valle Armea ha deciso di intervenire Bruno Marra, già vicesindaco di Sanremo con una lunga esperienza di amministratore.

“Le domande che i cittadini si pongono - scrive Marra - non hanno trovato risposte nelle tardive e superficiali affermazioni degli amministratori tendenti ad escludere responsabilità politiche dei componenti della giunta comunale. Sono sbalordito e indignato: il problema degli accessi alle scuole da parte degli studenti doveva essere assolutamente affrontato prima dell’apertura del plesso scolastico".

"Gli assessori della giunta Biancheri (Pd+Liste civiche), prosegue, ed in particolare il sindaco, l’assessore ai lavori pubblici Donzella e la vicesindaco Pireri con delega alle scuole, non hanno mai esaminato l’idoneità della viabilità per l’accesso al plesso scolastico e la compatibilità con tutte le altre attività inserite nello stesso contesto".

"Appare quindi evidente - conclude Marra - che nessuno si è posto il problema della sicurezza degli accessi. Forse un semplice sopralluogo avrebbe consigliato prudenza e suggerito quegli accorgimenti che oggi, dopo il luttuoso evento, gli amministratori, in modo ampiamente tardivo, intendono adottare”.