Saremo, domenica banchetto di Fratelli d'Italia dedicato alla riforma costituzionale

Domenica 17 marzo, dalle 9:30 alle 12:30, si terrà in via Matteotti a Sanremo, accanto alla statua di Mike, il banchetto di Fratelli d'Italia dedicato alla riforma costituzionale.

“Vogliamo far conoscere ai cittadini l'importanza di questa riforma e la loro partecipazione sarà fondamentale per il cambiamento." Lo dice in una nota il senatore Gianni Berrino.

"Con la riforma, infatti, sarà possibile scegliere direttamente il Presidente del Consiglio, spiega Berrino. con una partecipazione diretta della popolazione iscritta al voto. Questo banchetto sarà un'occasione per discutere delle proposte di riforma costituzionale , per ascoltare le vostre opinioni, idee e per incontrarci. Vogliamo continuare a costruire un dialogo inclusivo, perché crediamo fermamente che sia il momento di riaffermare il potere dei cittadini nel processo decisionale, ma soprattutto per mettere fine ai giochi di palazzo”.

Saranno presenti il Senatore Gianni Berrino, il consigliere regionale Veronica Russo e i consiglieri Luca Lombardi e Ethel Moreno e infine tutto il direttivo e simpatizzanti di Fratelli D’Italia Sanremo.