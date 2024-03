Dalla nuova sede il PD Sanremo lancia la volata per le amministrative: “Chi ci ha lasciati è stato eletto con i nostri voti, non avranno successo”

Nuova sede e una volata a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Fulvio Fellegara. Il Partito Democratico di Sanremo ha aperto le porte della sua nuova sede di via Zeffiro Massa 2, l’ufficio che farà anche da base operativa per gli ultimi mesi di campagna elettorale e per i mesi a seguire.

Oltre al candidato sindaco, il ‘taglio del nastro’ ha visto la partecipazione dei vertici locali e provinciali del partito rappresentati dal segretario cittadino Gianni Salesi e dal segretario provinciale Cristian Quesada oltre a diversi sostenitori e candidati nella lista all'interno della coalizione.

Il Partito Democratico di Sanremo torna in corsa all’interno della coalizione di centrosinistra dopo nove anni in chiave civica al fianco del sindaco Alberto Biancheri. Poi, come noto, negli ultimi mesi c’è stata la scissione con alcuni dei ‘big’ come gli assessori Costanza Pireri (vice sindaco) e Massimo Donzella e i consiglieri comunali Alessandra Pavone, Mario Robaldo (già fuoriuscito tre anni fa) e Giorgio Trucco. Mossa che, di fatto, ha estromesso i ‘dem’ dal governo cittadino, mentre ora i fuoriusciti sono pronti a ricandidarsi in altre formazioni.

Da qui la scelta del PD di candidarsi al fianco di Fulvio Fellegara tornando a ricompattare la sinistra sanremese attorno a un solo volto.

“Abbiamo un’esperienza e una progettualità più complessiva rispetto alla giunta Biancheri che poi ci ha abbandonati lungo la strada - ha detto in merito il segretario cittadino, Gianni Salesi - in questo Paese non si è più abituati a rispettare gli elettori, chi ci ha lasciato è stato eletto con i voti del Pd e non con i loro. Rimanere in amministrazione passando a un’altra forza politica è un atteggiamento che non condividiamo. È un’operazione che non paga e credo che i nostri ex amici abbiano un successo elettorale importante”.

