Sanremo, la scrittrice Elena Esposito sabato presenta il libro 'Un dono' alla libreria Giunti

Arriva in libreria 'Un Dono', il nuovo romanzo della scrittrice sanremese Elena Esposito. Dopo due pubblicazioni con la casa editrice Leucotea, con questo terzo libro l'autrice fa il suo esordio nell’editoria nazionale con Affiori, marchio della Giulio Perrone editore.

'Un Dono' è una storia di rinascita e d’amore, di seguito un breve estratto dalla quarta di copertina: «io credo che molto spesso le cose migliori della vita comincino così, con un salto nel vuoto. Puoi cadere o iniziare a volare, ma se apri le ali amerai alla follia quella vastità che si è aperta sotto di te». Si può leggere la sinossi completa a questo link: https://www.giulioperroneditore.com/prodotto/un-dono/

L’autrice sarà alla libreria Giunti in via Roma a Sanremo domenica 17 marzo per un firmacopie durante tutto il pomeriggio. Sabato 23 marzo ci sarà invece una presentazione al Coco’s in via Vittorio Emanuele a Bordighera, accompagnata da Consuelo Benedetti.