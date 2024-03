"Camporosso in Musica", domenica concerto de l’Orchestre à Plectres Azuréen (foto)

Nella sala Tigli del Centro Falcone di Camporosso non si è ancora smorzata l’eco degli applausi del primo concerto della rassegna, come ricorderete dedicato a Puccini, che già si prepara un appuntamento di livello internazionale che sicuramente non deluderà il vasto e caloroso pubblico della zona.

Domenica 17 marzo sarà ospite della seconda edizione della rassegna Camporosso in Musica l’Orchestre à Plectres Azuréen, originale e prestigiosa formazione proveniente da Cagnes-sur-mer, nella vicina Costa Azzurra.

Diretta da Cécile Soirat, l’Orchestra riunisce una ventina di musicisti di tutte le età ed è formata da mandolini, mandole, chitarre e bassi.

L’originalità dell’organico, la sua particolare sonorità e la piacevolezza del repertorio hanno permesso all’ensemble, fondato nel 2010, non solo di esibirsi con successo in Francia e in Italia, ma anche di collaborare con prestigiosi solisti e di vincere nel 2019 il primo premio del Concorso Nazionale delle Orchestre a plettro organizzato dalla Confédération Musicale de France.

Il programma che l’Orchestre à Plectres Azuréen presenterà domenica è variegato e in grado di soddisfare ogni curiosità del pubblico: a una prima parte dedicata alla musica barocca ne seguirà una dedicata a brani che spaziano dalla tradizione mandolinistica italiana alle colonne sonore e a tango e milongas.

Il sindaco Davide Gibelli e l’assessore Cristiana Celi intervenendo al primo appuntamento della rassegna, nell’annunciare il concerto dell’Orchestre à Plectre Azuréen e invitando il pubblico a continuare a seguire Camporosso in Musica, si sono detti molto soddisfatti e convinti della bontà dell’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione e che l’Associazione Aquilone organizza per il secondo anno consecutivo.

L’appuntamento con l’Orchestre à Plectres Azuréen è per domenica 17 marzo alle ore 16.30 alla Sala Tigli del Centro G. Falcone in Corso Vittorio Emanuele 236 di Camporosso. Ingresso libero.