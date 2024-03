CNA Imperia presenta: Corso Barman Miscelare che Passione "L'Esperienza di un bicchiere..."

"Sei pronto a trasformare la tua passione per i cocktail in una vera arte?" CNA Imperia è invita la cittadinanza al suo nuovo corso di barman, un'opportunità imperdibile per chi desidera distinguersi nel mondo della mixology e del bartending.

Per chi è questo corso?

Se sei già titolare di un bar o stai pensando di aprirne uno, questa è la tua occasione per dare nuovo slancio al tuo locale e ampliare la tua offerta.

Se lavori in un bar e desideri specializzarti per distinguerti dalla concorrenza.

Se sei un appassionato di drink e cocktail e vuoi stupire i tuoi amici con creazioni uniche quando li inviti a casa.

Perché scegliere il Corso Barman di CNA Imperia? In collaborazione con Antonio Mandica, rinomato bartender di Sanremo con oltre 25 anni di esperienza nel campo dei cocktail, questo corso si propone di illuminare il mondo del "bere miscelato". Non solo imparerai l'arte della preparazione di cocktail e long drink passo dopo passo, ma avrai anche l'opportunità di scoprire come valorizzare il territorio e i suoi prodotti, rendendo le tue creazioni uniche ed esclusive.

Programma:

La postazione del Barman

Merceologia

Classificazione dei cocktail

Tecniche di miscelazione

Il ghiaccio

Tecniche di preparazione

Idee e preparazioni pratiche per personalizzare i grandi classici con prodotti del nostro territorio rendendoli unici ed esclusivi per il proprio locale.

Date e Orari: Lunedì e Mercoledì dalle 14:30 alle 16:30 Aprile: 15 - 17 - 22 - 24 - 29 Maggio: 6 - 8 - 13

"Dopo il successo delle precedenti edizioni, ecco una nuova proposta sempre in collaborazione con il nostro amico Antonio Mandica: non un semplice corso barman, ma un laboratorio dove dare spazio al proprio estro partendo dalle materie prime del nostro territorio" - Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia.

"Il nostro Miscelare che Passione, con un percorso pratico-teorico di 16 ore per imparare i segreti del mestiere e non solo, intende offrire le basi per differenziarsi, per stupire anche il cliente più esigente e sempre alla ricerca di novità, con proposte che sappiano sorprendere e soddisfare il palato".

Per Info e Iscrizioni:📞 Tel: 347 2915873📧 Email: segreteria@im.cna.it

"Unisciti a noi per un viaggio nel mondo dei cocktail, dice la Cna, dove la passione e la creatività incontrano l'eccellenza del territorio"!