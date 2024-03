Sanremo, FdI fa il punto su sicurezza, viabilità e opere pubbliche: "presidieremo il territorio ascoltando i cittadini"

Il Dipartimento Viabilità, Lavori Pubblici ed Urbanistica di Fratelli D’Italia Sanremo, presieduto da Alessandro Albiosi ed alla presenza del Consigliere Comunale Luca Lombardi, si è riunito per trattare alcuni importanti argomenti relativi alla sicurezza, viabilità ed opere pubbliche facendosi altresì portavoce dei numerosissimi cittadini, imprenditori ed associazioni che ci hanno contattato per esporci le loro problematiche ed ovviamente trovarne le soluzioni.

Presenti tutti i membri del dipartimento e considerato l’imminente Consiglio Comunale sul tema della viabilità "si è discusso in primis del forte degrado e delle evidenti criticità di strade, marciapiedi e passaggi pubblici in gran parte della città (anche zone centrali) e frazioni che "pregiudica gravemente, e da troppo tempo, la sicurezza veicolare e pedonale con conseguenti gravi problematiche al cittadino".

Si è poi approfondito il tema riguardante la corretta programmazione degli interventi da effettuarsi con regolarità per ovviare, in futuro, a tali criticità. "Si evidenzia che il continuo monitoraggio delle strade e marciapiedi e la costante manutenzione anche delle piccole asperità è di vitale importanza". Si è discusso poi, anche delle gravi criticità legate alla viabilità, intesa come sistema viario, in varie zone cittadine con evidenti problematiche di traffico e sicurezza.

Il Dipartimento ha poi ampiamente trattato argomenti legati alle grandi opere in corso e di futura realizzazione evidenziando le criticità e soprattutto le migliori soluzioni per il futuro tenendo particolarmente in considerazione le esigenze del cittadino e delle realtà produttive e non quali associazioni, imprese ed esercenti.

"Come dipartimento Lavori Pubblici di Fratelli D’Italia Sanremo continueremo, evidenzia il presidente Alessandro Albiosi, come sempre, a presidiare il nostro territorio e ad ascoltare e coinvolgere i cittadini, imprenditori, associazioni evidenziando le loro esigenze e lavorando con serietà e competenza per trovare le migliori soluzioni per rendere sicura e vivibile la nostra città".